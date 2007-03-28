Музыка Nirvana прозвучит в балете

Классический альбом группы Nirvana "Nevermind" вдохновил к жизни необычный проект, который будет представлен публике на этой неделе. Музыка Курта Кобейна стала основой для танцевального шоу "Nevermind" хореографа Дональда Бирда, известного по бродвейской постановке "The Color Purple". Особо подчеркивается, что речь идет не о мюзикле, а о балетном спектакле. Премьера шоу состоится 31 марта в сиэттльском Spectrum Dance Theater. Задействованные в спектакле танцоры "визуализируют" образы, населяющие "Nevermind". Кроме того, на сцене появятся также и "Курт" с "Кортни" - их персонифицируют танцоры Дэвид Элвайн и Эллисон Кеппел. "Трагичное пристрастие Курта к наркотикам не позволило ему разглядеть открывающиеся перед ним перспективы, - говорит Дональд Бирд. - Я постараюсь дать почувствовать зрителю весь драматизм ситуации. Это похоже на то, как смотришь "Ромео и Джульетту" - всегда думаешь: ну что бы им было подождать еще чуть-чуть? И все могло бы закончиться совсем по-другому". Тем не менее, по словам хореографа-постановщика, его шоу не является отображением жизненного пути лидера Nirvana - история музыканта стала всего лишь отправной точкой для создания спектакля.