Дети Мика Джаггера больны дислексией

Супруга лидера «Роллинг стоунз» Мика Джаггера Джерри Холл призналась, что все их дети страдают дислексией, то есть боязнью чтения. Джерри призналась, что эту болезнь дети унаследовали от нее: «Это моя вина. Конечно, вначале это доставляет немало трудностей, но с возрастом понимаешь, что сила воли помогает справиться с недугом». Джерри также сообщила, что каждый день специально возит Габриэля в школу для детей, страдающих дислексией. Долгое время считалось, что дислексия - это просто плод воображения родителей, но недавние исследования подтвердили, что такая болезнь действительно существует и требует особого лечения.