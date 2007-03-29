Бандиты планировали похищение сына Джоли

Анджелина Джоли и ее муж Бред Питт шокированы известием о том, что бандиты собирались похитить их сына Пакса Тхиена, которого актриса недавно усыновила во Вьетнаме Телохранители Джоли узнали о заговоре с целью похищения 3-летнего вьетнамского мальчика 19 марта, в день, когда актриса собиралась отвезти своего нового ребенка домой в США, сообщает Life and Style. Источник, близкий к охране пары, сообщил, что заговор был вполне реален и тщательно спланирован группировкой преступников, которые и раньше занимались похищением людей. "Это хорошо обученные бандиты, для которых абсолютно не важна человеческая жизнь", - добавил он. Действительно, подробности плана преступников, которые телохранители звездной пары узнали от источников службы безопасности Великобритании, были весьма пугающими. "Появилась информация, что лидеры группировки приказали членам банды из Лос-Анджелеса разработать план с целью похищения Пакса, чтобы затем потребовать выкуп в размере 100 миллионов долларов, - сообщил источник. – У Брэда и Анджелины было бы всего несколько дней, чтобы передать деньги, в противном случае жизни мальчика грозила бы большая опасность". Представитель Брэда Питта отрицает известие о намерении похитить Пакса. Однако источник утверждает, что телохранители актера предупредили его, что ребенку может угрожать большая опасность. Когда затем Брэд, оставшийся в Лос-Анджелесе с 9-месячной дочерью Шилох Нувель, позвонил Анджелине и рассказал ей ужасную новость, "та, рыдая, заявила, что лучше умрет, чем позволит, чтобы с Паксом что-то случилось".