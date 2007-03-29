Виктория Бекхэм и Кэти Холмс займутся детской одеждой

Молодые мамы Кэти Холмс и Виктория Бекхэм объединят свои усилия для создания линии детской одежды. У Виктории уже имеется некоторый дизайнерский опыт – экс-«перчинка» имеет свою коллекцию солнцезащитных очков и собственный джинсовый бренд. Когда миссис Бекхэм увидела эскизы платья, которые Кэти сделала для своей маленькой дочери, она разглядела в них большой потенциал и подумала, что вместе они смогли бы достичь еще большего. После переезда четы Бекхэм в Лос-Анджелес Кэти и Виктория смогут воплотить свои мечты в жизнь и наладить производство.