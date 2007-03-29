Лолита покушается на Моисеева

Артисты выяснят отношения на ринге Известные артисты будут выяснять отношения в рамках нового проекта Первого канала «Король ринга». Очередное увлекательное шоу, в котором на боксерском ринге сойдутся известные личности, зрители увидят в эфире через несколько недель. Как выяснил «Z», помимо постоянных участников, продюсеры предложили помериться силами Лолите и Борису Моисееву. Пикантность ситуации заключается в том, что артисты крепко дружат в жизни, и посмотреть, как они будут смотреться на ринге в качестве соперников, будет весьма любопытно. На правах постоянных участников в шоу будут задействованы телеведущий Валдис Пельш, «фабрикант» Алексей Хворостян, дрессировщик Эдгард Запашный, певец Пьер Нарцисс, актеры Михаил Мамаев, Иван Кокорин, Игорь Ливанов, Евгений Дятлов. Они будут драться между собой, и вполне реально. До финала проекта дойдут только двое самых сильных боксеров - им и предстоит выяснить, кто же завоюет титул звездного чемпиона. А в качестве бонуса продюсеры шоу придумали устраивать показательные бои - сталкивать на ринге и других знаменитых личностей, среди которых окажутся женщины. Самой привлекательной выглядит пара Лолита - Борис Моисеев. Артисты без лишних раздумий дали свое согласие на участие в шоу и относятся к этому со свойственным им юмором. Понятное дело, что никто из них всерьез не собирается размахивать кулаками. - Я набью морду Боре, - смеется Милявская и добавляет с придыханием. - Правильнее будет сказать: «Я отымею тебя, Борис!» Моисеев достойно принял вызов певицы. - Лола, ты забыла, что я мужик, - ответственно заявил Боря. - В ответ ты получишь поцелуй. Я знаю, что ты будешь бить меня из любви, из ревности. Ты с...ка, Лола! Ты забыла мой последний поцелуй. Непонятно, чем закончится телевизионная схватка друзей, но известно, что они наняли себе одного и того же тренера.