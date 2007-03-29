СРОЧНО! Валерия убьет Пригожина из-за ревности

Певица Валерия во время недавнего интервью призналась, что ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин - человек очень ревнивый, да и сама она готова убить мужа из-за ревности. "Я не даю поводов для ревности, - говорит певица. - Но думаю, где-то в душе, конечно, ревнует. Он человек ревнивый. И я, кстати, тоже. Если что, убью (смеется). Да нет, конечно. У меня на самом деле тоже нет поводов ревновать". Кстати, недавно в прессе появила информация о том, будто Валерия уходит к другому мужчине, пишет "КП-Северный Кавказ". - Но артистка над такими сплетнями только смеется. "Это очередная газетная утка, - сказала Валерия. - Естественно, когда появляются какие-то творческие союзы, рождаются слухи. Вот сейчас выходит новый альбом в Англии, так меня там уже выдают замуж. Что только не говорили обо мне. Например, что мы заселились со Стасом Пьехой в гостинице, а Пригожин живет в соседнем номере. Я отношусь к этому нормально. Пусть говорят". А вообще, по словам певицы, каждый из ее мужчин становился ее мужем, поэтому она в своим кавалерах и их признаниях в любви никогда не путалась. "Каждое признание в любви - оно же очень своеобразное. У меня не так много было таких признаний. У меня и мужчин не так много было. Все мои мужчины были моими мужьями".