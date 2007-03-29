Макс Фадеев покидает шоу-бизнес

Монстр отечественного шоу-бизнеса, знаменитый продюсер Макс Фадеев отныне займется собой, ну а шоу-бизнес уже потом. Фадеев хочет отдохнуть, пишет российская пресса, и, по всей вероятности, отпуск будет достаточно продолжительным. А потом возможна и кардинальная смена деятельности. Подопечные Фадеева, молодые исполнители Иракли Пирцхалава и Юля Савичева, отныне вынуждены будут записывать альбом самостоятельно. С Глюкозой все в принципе ясно. Наташа Ионова со дня на день станет мамой, да и поговаривали о ее последующем увольнении после декретного отпуска. Даже группа "Серебро", к созданию которой Максим Фадеев имеет непосредственное отношение, отныне под крылом Первого канала. Что собирается делать Фадеев? Для начала позаботиться о своем здоровье. А потом уже, отдохнувший, здоровый, набравшийся сил, он займется абсолютно новым проектом – мультипликацией. Макс Фадеев – это серьезный брэнд отечественного шоу-бизнеса. Считалось, что Макс запросто мог из простого подростка сделать звезду. Группа "Серебро", которая будет представлять Россию на "Евровидении-2007" – его детище. Идея создать полнометражный мультик родилась у Фадеева, когда он создавал первые ролики для Глюкоzы. Он постепенно приближался к осуществлению своей мечты. Возможно, громкая презентация мультфильма "Артур и минипуты" мэтра Люка Бессонна стала сильным толчком. Если у Бессона получилось, то чем Фадеев хуже? У продюсера уже есть несколько идей для сценария, облики главных персонажей и, самое главное, люди, которые готовы все это реализовать за большие деньги продюсера. Планы у Макса амбициозные - будущий мультик должен непременно покорить Европу и США, то есть сделать то, чего не смогли его артисты.