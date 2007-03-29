Эдите Пьехе необходимо лечение в Москве

Состояние здоровья известной певицы Эдиты Пьехи вызывает серьезные опасения, пишет пресса. Врачи питерской больницы, где до последнего времени лечилась Эдита Станиславовна, признали, что даже не в состоянии поставить ей диагноз. Нездоровиться Эдите Станиславовне стало три недели назад. Тогда у нее поднялась высокая температура, которая упорно держалась на отметке 40 градусов. Появились другие признаки заболевания. Ко всему прочему, резко заболели все домочадцы певицы. Но если они вскоре смогли вернуться к нормальному состоянию, то сама Пьеха чувствовала себя все хуже и хуже. Медикам удалось сбить высокую температуру и стабилизировать давление. Но поставить диагноз они так и не смогли. Не так давно с Эдитой Станиславовной произошел политический казус – она попала в Российскую партию пенсионеров. Причем не в родном Санкт-Петербурге, а в Нижнем Новгороде. Будучи там как-то с концертами, она пообщалась с местными пенсионерами, после чего ее приняли в почетные члены РПП. Сама певица об этом узнала от журналистов и очень удивилась. "Я очень плохо себя чувствую, - сказала Пьеха, когда ей позвонили с расспросами о здоровье. - Слабость, ничего не хочется делать. Даже мои любимые собачки меня не спасают. Перезвоните мне через неделю. Думаю, мы уже поправимся. Простите, но сейчас мне очень трудно говорить". В конце концов Пьеха была вынуждена согласиться на перевод в одну из столичных клиник в надежде на то, что московским врачам удастся сделать то, что не удалось питерским. "До сих пор не понятно, что это за болезнь, - сказала одна из ее помощниц. - Давление нормальное, температуры больше нет. А болезнь не уходит. Эдита Станиславовна улетает в Москву, будет лечиться там. Сколько она пробудет в столице, пока не известно. Все зависит от того, какой диагноз вынесет врач, какое назначат лечение".