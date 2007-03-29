Бабкина раскрыла секрет своей диеты

Певица Надежда Бабкина в последнее время выглядит просто потрясающе. Артистка сумела не только постройнеть и помолодеть, но и закрепить результат. Секрет ее успеха Надежды Георгиевны - в особой диете и физических нагрузках, пишет "Комсомольская правда". "Я рада, что сейчас, при бешеном ритме гастрольной жизни, все же нахожу время сходить в бассейн, спортзал, на коньках покататься, - говорит певица. - Сейчас я нахожусь в отличном тонусе и превосходной форме, мне это нравится. Но главное - не останавливаться, двигаться вперед. Нет предела совершенству!" Конечно, поддерживать форму артистке помогает не только спорт, но и режим питания. "Пью два литра жидкости в сутки. Принимаю пищу не по расписанию, а когда голодная, - поделилась Бабкина. - И прислушиваюсь к себе во время еды: а не наелась ли я уже? Ем овощи, фрукты, нежирные рыбу, мясо, творог... На ночь могу съесть морковно-свекольную котлетку". По словам Надежды Георгиевны, временами диетологи дают ей весьма странные советы и рекомендации. "Например, как вам такой совет: целый день есть только горький шоколад и сколько угодно! Но не стоит следовать этому совету! - предупреждает певица. - Диета - это точно расписанный график, подобранный индивидуально для каждого". "Сила воли - вот основополагающий успех любого предприятия, - считает Надежда Бабкина. - Ты должен осознавать: то, что нужно тебе, не сделает никто другой, кроме самого себя. И еще: надо любить себя. Если бог создал такое совершенное существо, какое право ты имеешь разрушать созданное Всевышним?!"