Сын Анджелины Джоли оказался ревнивцем

От бесконечных усновлений пострадал самый старший ребенок актрисы. Мэддокс Джоли (Maddox Jolie) – первый ребенок Анджелины, которого она усыновила в Камбоджи в 2002 году. И именно он сейчас психологически не справляется с фактом увеличения семьи Джоли-Питт. 5-летний Мэддокс серьезно ревнует мать к другим детям. Анджелина рассказала изданию "20/20", что ею был замечен факт того, что старший ребенок очень переживает из-за сложившейся ситуации, и, как результат, он сейчас несколько невнимателен по отношению к ней самой и другим детям. Такая реакция естественна для ребенка, который за два года стал свидетелем появления в семье удочеренной в Эфиопии девочки Захары (Zahara), рождения Шайло (Shiloh) - родной дочери Анджелины и Брэда Питта и, наконец, усыновления 3-летнего Пакса Тьена (Pax Thien). При чем, знаменитая мама взяла Мэддокса с собой во Вьетнам, чтобы забрать Пакса из приюта. "Мэддокс постепенно начинает справляться с чувством ревности, и он и Пакс, кажется, становятся хорошими друзьями," рассказал источник приближенный к Джоли. Энджи ранее неоднократно говорила, что у нее с Мэддоксом особая связь, так как они долгое время жили лишь вдовоем. Анджелина Джоли усыновила маленького камбоджийского мальчика-сироту по имени Рат Вибол в 2002 году, когда была еще замужем за актером Билли Боб Торнтоном. Поговаривают, что именно малыш Мэддокс стал причиной распада их брака. Видимо, это было к лучшему - нового бойфренда Энджи красавчика Брэда Питта в 2005 году Мэддокс почти сразу начал называть "папой".