Шуру не пустили в клуб

Многострадальный ветеран шоу-бизнеса Шура не прошел фейс-контроль в известное R’n’B-заведение – просто потому, что его… не узнали. Певцу даже пришлось исполнить песню на проходной, доказывая свою идентичность с самим собой. Бесплатный концерт был устроен примерно для двух сотен человек – участников массовки и членов съемочной группы сериала «Клуб», 3-й сезон которого ударно стартовал на MTV. По сюжету главная героиня Василиса, которой впервые доверили встать на входе, с перепугу отказалась признать Шуру. Сам певец сообщил нам, что роль ролью, а в клубы его действительно иногда не пускают. Правда, заканчивается это всегда скандалом и увольнением сотрудников службы фейс-контроля.