Седакову ограбили в центре Киева

Из машины певицы воры похитили сумочку от Ив Сен- Лорана, в которой были ее золотой телефон марки DG, ключи от квартиры, водительские права и фотоаппарат с кадрами любимой дочки. – Словно по злому року в этот день я выехала без личного шофера. Буквально на 10 минут вышла из машины в салон красоты, а сумочку со всем содержимым оставила в «Мерседесе», – призналась Анна. – Вернулась и чуть не потеряла дар речи! Окно было разбито, а моя сумка пропала! Анна немедленно подала заявление в милицию, но ни сумки, ни воришек пока не нашли.