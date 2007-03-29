«Кипелов» отказался выступать на «Нашествии»

Московским, а также питерским поклонникам группы «Кипелов» придется запастись терпением - ставших уже традиционными майских концертов в этом году не будет. Музыканты не планируют в ближайшее время давать концерты в Москве и Санкт-Петербурге, пишет NEWSmusic. В настоящий момент группа находится в туре, который продлится до конца апреля. Какие-то гастроли будут и летом. Все остальное время и все свои силы артисты направят на подготовку грандиозного шоу, которым они отметят первый творческий юбилей - пятилетие группы. Праздничное турне начнется в сентябре и охватит множество городов, в том числе и обе столицы. До этого момента жители городов, не вошедших в гастрольное расписание, смогут насладиться живым выступлением Валерия на фестивале «Эммаус». «Кипелов» станет хедлайнером в один из дней. А вот на «Нашествии - 2007» группа выступать не будет. Правила, установленные организаторами, запрещают одной и той же команде быть хедлайнером два года подряд, а играть короткую программу музыканты не согласны.