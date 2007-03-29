Ратмир Шишков погиб из-за наркотиков

Чудовищная авария, в результате которой трагически погибли участник «Фабрики звезд-4» Ратмир Шишков и один из призеров фестиваля «Новая волна» певец Deema, обрастает новыми подробностями. Пообщавшись с близкими друзьями Ратмира, «Желтой Газете» удалось узнать, что горе в семье и окружении юного Шишкова предчувствовали давно. Причиной нехорошего предчувствия, по признанию одной из подруг парня, были наркотики, на которых «фабрикант» и его компания сидели очень давно. – Они накачивались и носились по Москве как сумасшедшие! Мы все боялись за них, – с горечью призналась девушка. – В день, когда случилась авария, я не могла спокойно ни спать, ни есть – что-то меня беспокоило. Когда ехала в машине, включила новую песню Ратика и Димы. Зачем, не знаю. И в этот момент мне позвонил Пашу – близкий друг Ратмира и срывающимся голосом сказал, что их больше нет… Ратмир был совсем молоденький – 24 апреля ему должно было исполниться 19 лет. У Димы остался маленький ребенок. Мама Ратмира до сих пор не верит в случившееся. Она сразу схватилась за сердце и сейчас находится в реанимации… Пашу рассказал, он сам не верил, что в машине был Ратмир. Понял это, когда милиционеры на опознании показали небольшой кулончик с Микки-Маусом, который всегда висел у Ратика на шее. Как говорят, в обломках машины милиция нашла 15 граммов героина – они были в пакетике под сиденьем. Все случившееся произошло из-за наркотиков – я в этом уверена. Нормальный человек не погонит по Москве со скоростью 180 км/ч да еще и на красный свет… Больше всех жаль именно Ратика – ведь он погиб вместе со своей девушкой Кристиной. Он только ее встретил, только-только закрутилась любовь. Ратмир признавался, что Кристина – первое его серьезное увлечение. Ужасно, что они погибли вместе. Как Ромео и Джульетта…