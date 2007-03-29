ШОК! Киркорову сшили лицо после страшной аварии (Ужасающие подробности)

С автомобилями Филиппу не везло давно. Чего стоит хотя бы знаменитый 11-метровый «Хаммер», который Киркоров несколько лет назад заказал в Америке. Машина оказалась неприспособленной к российским дорогам. Как рассказал «Желтой Газете» один из бывших водителей Филиппа, «этот танк мог запросто сломаться в дороге». Из-за чего Филипп подолгу стоял на обочине, ожидая, пока машину починят. Однако певец ни за что не хотел расставаться с любимым «Хаммером», пока машина не начала в буквальном смысле разваливаться на куски. – Один раз, завидев, что от бампера отваливается кусок, фанатки Филиппа его просто отодрали и унесли «на память», – вспоминает шофер. – Следом за «Хаммером» Киркоров приобрел спортивный «Мерседес», в котором впервые сам сел за руль. Филипп не водил лет десять после страшной аварии, в которую попал. Мало кто знает, что ему тогда сшивали лицо по кускам и если бы не первоклассный хирург, он бы на сцену никогда не вернулся. На «Мерсе» Филя катался недолго – пару раз неудачно припарковался и разнес весь перед. Пока машина была в починке, Киркоров купил последнюю модель BMW. Потратил весь гонорар после месяца гастролей по Германии. Уже через полгода все начало страшно барахлить. Пришлось ее отдать в ремонт, откуда она так и не вернулась. Сказали: заводской брак. Филиппу пришлось пересесть на старенький шестисотый «Мерседес» 1998 года выпуска, на котором он ездил последние три года. Все удивлялись – почему он не купит новую машину? Но Киркоров только ругался – мол, не хочет опять «попасть на бабки». К тому же одна богатая фанатка из Армении пообещала Филе, что на 40-летие подарит ему новенький «Мерс». Не дождавшись подарка от зажиточной поклонницы, Киркоров решил-таки потратиться на приличную машину. На прошлой неделе в его автопарке появился красивый белоснежный «Лексус», который певец заказывал опять же в Германии. Обрадованный Фил тут же пересел на новенькое авто. По рассказам поклонниц, Киркоров прикатил на нем на концерт в Тулу. Единственное, что омрачает радость – страх, что машину угонят. Поэтому Фил предпочитает пока молчать об «обновке».