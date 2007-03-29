Ольга Юнакова против трехсот спартанцев

Певица Ольга Юнакова после посещения премьеры кинофильма «300 спартанцев», осталась очень обеспокоена увиденным. «Похвально, конечно, что при помощи фильма его создатели пытаются расширить знания зрителей об истории, - говорит Ольга Юнакова, - но после просмотра фильма у меня сложилось впечатление, что цель у продюсеров была совсем другая – шокировать зрителя. Все эти фонтаны крови, поле усеянное отрубленными руками, ногами и головами, совершенно неоправданная жестокость, и изображение людей в виде неприглядных монстров вряд ли хорошо скажется на психике молодых зрителей, сообщает ИА"Screen media". А ведь именно они и есть главными потребителями таких видеокомиксов. Если еще учесть, что от истории там осталось очень мало правды, то трудно объяснить, почему у нас в прокате этот фильм не имеет строгого возрастного ограничения. Дети и подростки очень быстро привыкают к легкости экранной смерти. Они даже не задумываются, что человеку с отрубленной рукой гораздо больнее, чем самому ребенку, загнавшему в палец занозу. И эта привычка к крови и смерти может нам дорого обойтись. Что будет, если завтра подростки захотят поиграть в спартанцев прямо в своем дворе?» Фильм «300 спартанцев» бьет рекорды проката в США, и Европе. Его уже посмотрели миллионы людей. Ольга Юнакова хочет призвать украинцев обращать внимание на то, на какие фильмы ходят их дети, и какие впечатления они выносят из зрительного зала.