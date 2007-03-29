СРОЧНО! Джордж Майкл везет мегашоу в Киев (ФОТО)

Известный британский певец в июле выступит в украинской столице с программой 25 Live. Согласно расписанию на официальном сайте певца, концерт Джорджа Майкла (George Michael) в Киеве состоится 9 июля в НСК Олимпийский. Британец успеет порадовать украинцев до другого мегасобытия - концерта легендарных Rolling Stones, которые выступят на Олимпийском стадионе 25 июля. Шоу Джорджа Майкла будет представлено на сцене размером с пятиэтажный дом, на этажах которой разместятся музыканты, а транслировать происходящее будут вмонтированные по окружности масштабные изогнутые экраны. Их исполнитель привезет с собой - подобное оборудование в Украине не использовалось пока ни разу, пишут Экономические Известия. Как сообщил директор компании Euroshow Сергей Галузин, в подготовке программы и в выступлении задействованы 150 человек, а для доставки необходимого оборудования потребуются 18 трейлеров. В Киев Джордж Майкл прилетит из Москвы, а после выступления отправится в продолжение тура в Италию. Это будут первые официальные концерты певца в постсоветских странах - неофициально он уже выступал в этом году в Москве, на новогоднем VIP-party для избранных в загородном владении российского предпринимателя Владимира Потанина. Тогда его гонорар составил около $3 млн. Первое за долгие годы гастрольное турне музыканта, получившее название 25 Live началось в сентябре прошлого года и продолжится весной и летом этого года. 25 Live посвящен 25-летию музыкальной карьеры Джорджа Майкла: в 1981-м году он впервые вышел на сцену в составе дуэта Wham!. В ходе концертов музыкант будет исполнять как свои сольные композиции, так и хиты Wham!. Джордж Майкл - один из самых успешных поп-исполнителей мира. Он является обладателем 11 синглов и 6 альбомов #1 в британском чарте, а также двух премий Grammy, а суммарный тираж его альбомов составляет более 85 миллионов экземпляров. Однако, в последнее время имя музыканта чаще связывают с различными скандалами - от наркотиков до гей-секса в публичнх местах - парках и общественных туалетах.