Марта лишилась «домашних любимцев»

Певица Марта сталкивается с необычными явлениями во время записи своего нового альбома. В него войдут ремиксы лучших песен певицы. Во время записи саунд-продюсером Марты были применены прогрессивные звуки, частоты которых вошли в резонанс со студийным оборудованием, в результате чего стекло студийного окна треснуло, сообщает ИА "Screen media". «Мы все услышали странный звук, и только потом заметили трещину, - говорит Марта, - поэтому мы задумались о том, что так может и потолок обвалиться в какой-то момент. Но есть в этом и положительный момент. Мне кажется, от таких частот во всем доме не осталось никаких домашних насекомых. Так что новый альбом кроме украшения нового танцевального сезона может сыграть совсем неожиданную роль в условиях грядущего лета». Альбом ремиксов песен Марты выйдет в течение месяца.