Скандальная премьера настоящей любви от Алана Бадоева (Эксклюзивные подробности)

27 марта состоялся предпремьерный показ фильма «orANGELove». Кинозал «Украины» был полон. Без преувеличения можно сказать, что на премьеру собрался весь бомонд украинского шоу-бизнеса. В зале были замечены группа «Алиби», Тина Кароль, Марта, Маша Фокина, Ани Лорак, Ди Лемма, Дмитрий Климашенко, Юрий Никитин, «4 Короля», «Esthetic Education» и многие другие. Интерес к первому украинскому независимому полнометражному фильму был отчасти обусловлен и ореолом скандальности, который окружал эту картину на всем ее пути до экрана. Чуть раньше в этот день творческая группа фильма «orANGELove» презентовала свое детище журналистам и творческой публике столицы. На презентации присутствовали режиссер фильма Алан Бадоев, продюсеры Алина Панова, братья Константиновские, исполнители главных ролей Алексей Чадов и Ольга Макеева, авторы и исполнители заглавной песни «Unbelievable» группа «Esthetic Education», сообщает ИА "Screen media". «Этот фильм долго шел к украинским зрителям, - сказал Алан Бадоев, - с момента его создания до начала проката прошел почти год. Но теперь можно порадоваться тому, что наконец-то зрители увидят эту волнующую историю любви. Создавая «orANGELove», мы все вместе пережили много интересных моментов. Можно даже сказать, что изначально фильм был совсем другим. На мужскую роль мы пробовали американского актера. Но когда встал вопрос о российском, выбор был однозначным – Алексей Чадов. И мы не ошиблись. Подобным образом обстояла история с исполнительницей роли главной героини. Основным доводом оппонентов было то, что Ольга – непрофессиональная актриса. На результат убедил скептиков в том, что именно эта девушка должна была сыграть свою роль. Мы долго работали с актерами, готовили их психологически, разговаривали с Ольгой и Алексеем о жизни, о любви, о готовности к жертве ради счастья. И все получилось наилучшим образом». «Я счастлив тому, что этот фильм выходит на экраны, - сказал Алексей Чадов, - Я горжусь работой в этой картине и считаю, что это единственный фильм о настоящей любви, который вышел на экраны в СНГ за последние годы». «Мне было очень трудно, - сказала Ольга Макеева, - на съемочной площадке приходилось постигать основы актерского мастерства. Поэтому каждую сцену фильма я буквально переживала, как будто это была часть моей жизни. А сегодня я буду радоваться вместе со всеми, наблюдая за собой на экране». Фильм «orANGELove» - первый независимый коммерческий фильм, снятый в Украине. Бюджет фильма составил 3 миллиона долларов. Еще до выхода на экраны, фильм получил международное признание на Каннском фестивале и российском фестивале «Киношок». 29 марта историю о настоящей любви увидят украинцы, а через некоторое время – и россияне.