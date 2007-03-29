Киркоров отказался от услуг Пугачевой

Филипп Киркоров до сих пор временами встречается со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой, однако от ее услуг в качестве советника по имиджу артист отказался. Недавно он и вовсе шокировал примадонну своим странным нарядом. "Могу вам сказать, что Алла Борисовна уже давно не участвует в создании моего сценического образа, - признался Киркоров. - У нее есть любимые, выбранные мной направления. Например, желтый пиджак, который она когда-то мне подарила. Целую программу «Я не Рафаэль» я работал в этом пиджаке. В свое время желтый пиджак был визитной карточкой моей программы. Кстати, когда мы с Аллой в "Олимпийском" спели дуэтом, я достал из гардероба именно этот пиджак". "Думаю, за долгие годы я уже сам научился выбирать себе стиль, - добавил певец. - Хотя одеваюсь с прицелом, понравилось бы это Алле или нет. Но на показе у Юдашкина был эксперимент. Песня и фэшн-шоу Юдашкина диктовали свои условия. Образ индийского раджи подходил к этническому образу песни "Кайф". Алла отреагировала бурно. Мягко говоря, удивилась, увидев меня за кулисами. А когда посмотрела на действия на сцене, поняла, что цель оправдывала средства". Свои личные отношения с Аллой Пугачевой Киркоров предпочитает не комментировать. Филипп считает, что все это и так более чем подробно описано в газетах, пишет "КП в Белоруссии". "Тайное становится явным. Любая мимолетная встреча, ужин, поход в театр, кино - все становится достоянием общественности, - сетует артист. - Если следите за этими новостями, думаю, вы имеете полное представление, как складываются у меня отношения с Аллой Борисовной".