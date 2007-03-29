Ксения Собчак никогда не выйдет замуж

Новоявленная певица Ксения Собчак, считавшаяся одной из самых завидных невест страны, сделала сенсационное заявление. Светская львица призналась, что никогда не выйдет замуж. - Все больше склоняюсь к тому, что никогда не обрету мужа, - горько сказала Ксения "Комсомольской правде". - Но никогда не говори "никогда". Еще лет пять у меня есть в запасе. Я считаю, что не стоит изображать любовь к детям и к семейным ценностям, если ее пока нет. Это все равно, что изображать оргазм. Кого ты тут обманешь? Только себя. О расстроенной свадьбе с бизнесменом Александром Шустеровичем Ксюша сказала: "Это слишком личное... Я до последнего момента понимала, что все движется к свадьбе, - говорит Ксения. - Но вдруг решила остановиться..." Совсем недавно Собчак сама себя "выдала замуж" за Михаила Прохорова. - Прохорова видела раза четыре в жизни, и все, - призналась Ксения. И вдруг однажды мне стали названивать журналисты. И спрашивать, что я думаю по поводу свадьбы Прохорова. А что я могу думать?! Я так и отвечала: не имею отношения к половой жизни Прохорова. Но звонки продолжались. И я поняла, тут надо как с мужчиной: легче дать, чем объяснять, почему не хочешь. В итоге Собчак и придумала сенсацию с собственным замужеством. "Шестому журналисту я заявила: "Не буду больше скрывать, - поведала Собчак. - Мы с Мишей решили узаконить наши отношения". Журналист был так счастлив, будто в лотерею выиграл. Новость сразу разнеслась и обросла подробностями. Стали писать, что свадьба состоится на Мальдивах, что Прохоров выкупил остров. Печатали даже название отеля и список гостей! Мне продолжали звонить: а не обидно ли стать женой олигарха всего на час, ведь он намерен сразу развестись? А я уже включилась в игру и говорю: "Лучше быть один час орлом, чем всю жизнь вороной". При этом сам "жених" узнавал подробности о предстоящем бракосочетании из газет. Потом мы с ним от души посмеялись. Думаю теперь сделать передачу о том, как появляются на свет дутые сенсации".