«Корень» выпустит одеколон

Солист группы «Корни» Александр Бердников по совету друзей решил выпустить авторский мужской аромат. Саша уже давно мечтал о собственной парфюмерной линии. Вспомнив о романе «Парфюмер», Бердников к созданию авторского аромата подошел со всей серьезностью: первым делом он еще раз перечитал знаменитое произведение. Певец собирается создать такой парфюм, который бы одинаково подошел и подростку, и взрослому мужчине. Перебрав многие ароматы, Саша остановился на легком сладковатом запахе, пишет газета «Жизнь».