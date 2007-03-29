Филипп Киркоров: Я вложил в Колдуна 500 000 евро своих денег

Мне просто обидно, что инициатива по тому, чтобы Беларусь была достойно представлена на таком ответственном мероприятии, как «Евровидение», никому не интересна, кроме меня, Александра Григорьевича Тихановича и Олега Витольдовича Пролесковского. Собственно говоря, больше никому нет дела. Белтелерадиокомпания в сфере своих возможностей сделала максимум. Дима хоть побывал где-то, представляя свою страну и песню в промотуре. Но достучаться больше ни до какой инстанции просто невозможно. Я уже обращался через газету и к президенту страны, и к структурам Министерства культуры, Министерства экономики. Но все мои призывы, наверное, все-таки до Александра Григорьевича Лукашенко не дошли. Я понимаю, он человек занятой. А его помощники, видимо, не сумели донести всю ответственность того, что происходит сегодня с Белоруссией с точки зрения позиционирования в мире как музыкальной страны. Дима Колдун - это лицо Беларуси. «Евровидение» - очень ответственный форум. Каждая страна в Европе старается быть представлена достойно. Получается, весь груз ответственности возложили на мои плечи. Вы болеете за Диму. Я надеюсь, что таких людей, как вы, много в Беларуси. Я вкладываю в Колдуна свои деньги. И если придется вкладывать еще - в Диму, в его успех на «Евровидении», в успех Беларуси - я буду это делать. Потому что хорошо помню, как мне помогли в начале моего пути. Может быть, тогда время было не столь коммерческое и моральная поддержка была гораздо важнее, чем сегодня некоторая материальная помощь, но тем не менее. Долг платежом красен. Отступать уже некуда. Позади Беларусь. Я надеюсь достучаться, докричаться до Александра Григорьевича Лукашенко и как к последней инстанции взываю о том, что нам нужна помощь, мы на нее очень рассчитываем. Если Белоруссия из полуфинала выйдет в финал, а в результате финала окажется еще и в числе... (хотя не будем загадывать), то большей награды для себя, как говорит Алла Борисовна, я и не желаю. Ведь уже видны первые успехи. По предварительным результатам, Дима находится в тройке фаворитов «Евровидения». Надо взывать к помощи чиновников. Кстати, сегодня неожиданно меня поддержал Пал Палыч Бородин. Обещал помочь. Сегодня, пользуясь «Комсомольской правдой», я делаю последний марш-бросок, с надеждой, что меня услышат. Если нет, что ж... У нас хватит сил и вкуса бороться самостоятельно. Только потом, в случае успеха, сразу найдутся люди, желающие искупаться в лучах славы и присвоить себе чужой успех. Равно, как и если результат будет не таким, как мы ожидаем, виноватым останется Филипп Киркоров, и все оглобли полетят в меня же за мои же деньги. Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю?