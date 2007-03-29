Пэрис Хилтон проявила постоянство в любви

Всем известно, насколько быстро меняет Пэрис своих женихов, однако на этот раз дело обстоит иначе. После бесконечных похождений Пэрис Хилтон (Paris Hilton) решила немного передохнуть и остановить свой выбор на Джоше Хердерсоне (Josh Henderson). Пара уже абсолютно не скрывает своей обоюдной привязанности и начали проявлять друг к другу внимание в достаточно людных местах. Во вторник вечером влюбленных видели в ресторане Koi. Источник рассказал журналу People:»Их трудно было назвать застенчивыми. Весь вечер они проявляли свои чувства, привязанность, целовались и касались друг друга.» Пэрис может спокойно приударять за симпатичным парнем, известным нам по сериалу «Отчаянные домохозяйки», ведь она с недавних пор свободна. Ее бывший жених, Ставрос (Stavros Niarchos) на днях беззаботно приударял за не менее скандальной девушкой, в лице Линдсей Лохан. Пара отрывалась в популярном среди голливудских знаменитостей ночном клубе Teddy’s. Однако, похоже, что Ставрос не особо желает, чтобы его видели в компании Линдсей. После бурного вечера бывший жених Пэрис прятался от назойливых фотографов на заднем сидении автомобиля Лохан.