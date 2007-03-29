Экс-солистка «А-Студио» попала в ДТП

Экс-солистка группы «А-Студио» и бывшая супруга датского певца Томаса Nevergreen Полина Гриффитс попала в аварию в Москве. Около девяти часов вечера певица ехала по Кутузовскому проспекту в направлении области на своем спортивном «Мерседесе-С180 компрессор» темно-синего цвета. В самом конце проспекта, уже на подъезде к Можайскому шоссе, иномарка Полины врезалась в идущую впереди «Мазду-6», водитель которой, 37 летний Тимофей К., замедлил ход. Певица не рассчитала дистанцию, резко затормозила, но столкновения избежать не смогла, пишет газета «Твой день». У ее «мерседеса» оказалась помята передняя часть: капот, бампер и крыло. Виновницей ДТП была признана Полина Гриффитс, которой пришлось заплатить штраф – 200 рублей.