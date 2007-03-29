Коллекция Мадонны для H&M терпит крах

Мадонне не удалось поднять продажи шведского гиганта розничной торговли H&M. Через 3 месяца после пафосного выхода коллекции спортивные костюмы от певицы все еще висят на вешалках в бутике. Это серьезная неудача, учитывая, что в прошлом году одежда от Стеллы Маккартни была распродана мгновенно. Хотя, быть может, и несправедливо сравнивать дизайнера и певицу. Мадонна решила создать коллекцию одежды для фирмы, которая поставляла наряды для ее танцоров, музыкантов и других организаторов ее деятельности во время мирового турне. Хотя менеджеры H&M заявляют, что коллекция продается как раз в соответствии с планами компании, но цифры, понятное дело, приводить не хотят.