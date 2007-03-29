ШОК! В Израиле Лайма Вайкуле тягала Козловского за волосы! (Скандальное фото)

Все произошло на всемирном конкурсе молодых исполнителей "Эйлат-2007" в Израиле, где наш Виталий Козловский был в числе конкурсантов, а Лайма Вайкуле – членом жюри. После первого конкурсного дня Виталик захватив свои диски заглянул в гримерную к Лайме. Дело в том, что Вайкуле уже судила нашего певца в 2004 году на конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Тогда украинский певец занял лишь 10 место. На сей раз увидев знакомое лицо, Лайма сразу же сделала комплимент: "А ты заметно вырос в профессиональном плане! И двигаешься уже намного лучше!", но не дала долго потчевать Виталику на лаврах, переключившись на критику. "Что за кошмар у тебя на голове? Что это за пейсы? – не унималась звезда. - Зачем ты прячешь от зрителей свое симпатичное лицо. Мой тебе совет: немедленно подстригись под ежик". При этом певица хватала конкурсанта за волосы и сильно размахивала руками. В завершении "разбора полетов" парочка сфотографировалась на память. Что же до советов, то вряд ли певец их прислушается, ведь по его словам последний раз короткую прическу он носил в далеком детстве и пока экспериментировать с внешностью не собирается!