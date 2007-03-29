Сухоруков попал в больницу с инфарктом, но уже поправляется

Известный актер театра и кино Виктор Сухоруков попал в больницу с инфарктом. На данный момент он чувствует себя лучше и восстанавливает здоровье в реабилитационном центре в Подмосковье, пишет "Комсомольская правда". Несколько дней назад, придя домой после спектакля, актер почувствовал сильную боль в области сердца. Не понимая, что происходит, он вызвал "Скорую помощь". "Я буквально сполз по стенке, - рассказал Сухоруков. - Перетерпев боль, стал звонить в "Скорую помощь"". Обследовав актера, врачи поставили Виктору диагноз - "инфаркт". Для самого актера, который несколько лет ведет исключительно здоровый образ жизни, он стал большой неожиданностью. Сухоруков всегда славился своей фантастической работоспособностью. 55-летний актер мог сутками находиться на съемочной площадке. "Слава Богу, все обошлось, и теперь я себя чувствую хорошо, иду на поправку, - рассказал КП Виктор Сухоруков, который сейчас восстанавливается в реабилитационном центре в Подмосковье. - К счастью, все со мной в порядке, скоро, надеюсь, выпишут, и я приступлю к работе, по которой очень скучаю". Но чтобы лишний раз не переутомляться, по совету врачей, актер отменил все посещения близких и друзей. Сухоруков - лауреат кинопремии "Ника" - не смог прийти за своей новой наградой. Но видел свою статуэтку "Ники" - за лучшую мужскую роль второго плана, сыгранную в фильме "Остров", по телевизору.