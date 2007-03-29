Москва прощается с Михаилом Ульяновым

Прощание с народным артистом СССР, художественным руководителем театра им. Вахтангова Михаилом Ульяновым пройдет в четверг в его родном театре. Гражданская панихида состоится через 2,5 часа после отпевания, которое началось в 8:30 по московскому времени в арбатском храме Спаса на Песках. Похоронят Михаила Ульянова на Новодевичьем кладбище, сообщает ИТАР-ТАСС. Напомним, что ветераны войны выступили за отдание воинских почестей актеру Михаилу Ульянову во время церемонии его похорон. Ульянов скончался в минувший понедельник в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков сказал в интервью агентству, что "при всей своей одержимости театром имени Вахтангова, которым Ульянов руководил долгие годы, Михаил Александрович был значителен и ценен сам по себе". По его словам, Ульянова можно было бы назвать "настоящим рыцарем, национальным достоянием эпохи, сэром высот человеческого духа". "Это был по-настоящему великий актер, человек очень сложный и интересный, - сказала народная артистка СССР Элина Быстрицкая. - Очень горько, что он ушел от нас". Она добавила, что у Ульянова "была красивая творческая судьба, и мы должны радоваться, что с нами остались его прекрасные фильмы". Незадолго до смерти Ульянов передал все свои сбережения на восстановление Спасского собора в Таре в родном Прииртышье. Храм был разрушен в годы советской власти, и лишь усилиями Ульянова в 2002 году началось его восстановление. Он передал для реставрационных работ без малого два миллиона рублей. Помимо личных сбережений, были и пожертвования знакомых актера, к которым он обращался с просьбой помочь возродить храм. Михаил Ульянов родился в селе Бергамак Муромцевского района Омской области, но детство и юность его прошли в городке Таре, который он всю жизнь считал своей родиной. Там же похоронена его мать. В московском театре им. Вахтангова не будет подниматься вопрос о художественном руководителе в течение как минимум 40 дней после смерти Ульянова. Так заявил глава Роскультуры Михаил Швыдкой, отметив, что поднимать этот вопрос раньше было бы "вопиющей бестактностью по отношению к памяти великого русского актера". К обсуждению будут привлечены представители администрации театра и весь творческий коллектив. Швыдкой назвал уход Ульянова "невосполнимой потерей для всего российского искусства". Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР Михаил Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района Омской области. Актер окончил театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова (1946 -1950 гг.), с которыми связана вся творческая жизнь актера. В сентябре 1987 года он был назначен художественным руководителем театра. Лауреат Ленинской премии (1966 года) - за исполнение роли Егора Трубникова в художественном фильме "Председатель", лауреат Государственной премии РСФСР (1975 года) - за спектакль "День-деньской", Государственной премии СССР ( в 1983 году) - за роль в фильме "Частная жизнь", премии президента России в области литературы и искусства (в 1998 году), премии деловых кругов России "Кумир" в номинации "За высокое служение искусству" (в 1999 году). На Международном кинофестивале в Венеции в 1982 году награжден главным призом "Золотой Лев" за исполнение роли в фильме "Частная жизнь". 60-е годы - это время рождения замечательных, могучих характеров, созданных Ульяновым в кино, отмечает "Интерфакс". Его знаменитый Трубников ("Председатель", в 1964 году) стал советской классикой. Его мятежник Митя Карамазов ("Братья Карамазовы", в 1968 году), генерал Чарнота ("Бег", в 1970 году), маршал Жуков, настолько достоверный, что многие зрители воспринимают актера и персонаж как единое целое, эти и многие другие работы вписаны в золотой фонд отечественного киноискусства. Среди картин последних лет, в которых снимался Ульянов, можно назвать "Ворошиловский стрелок", "Антикиллер" и "Великий полководец Георгий Жуков". За свою жизнь Ульянов также стал автором четырех книг: "Моя профессия" - 1975 год, "Работаю актером" - 1987 год, "Возвращаюсь к самому себе" и "Приворотное зелье" - 2001 год.