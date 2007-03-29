Принц Уильям схватил незнакомку за грудь

18-летняя студентка из Бразилии Ана Феррейра, которая изучает международные отношения в одном из британских вузов, на днях с подругами отправилась в клуб Elements в курортном городе Борнмут, сообщает The Sun. Ана рассказывает: "Прошел слух, что где-то в клубе тусуется Уильям, и мы пошли посмотреть на него. Он танцевал, но неуклюже. Не думаю, что он хороший танцор самбы. Но вокруг него было полно девушек, и он с ними фотографировался". Ана с подругой тоже пошли сфотографироваться с наследником трона Британии. "Одной рукой он обнял меня, а другой – мою подругу Сесилию. Не знаю, почему я сделала рукой такой глупый знак, символизирующий мир", – рассказывает она. "Я была немного пьяна, но почувствовала что-то на своей груди. Я подумала, что вряд ли это будущий король, но когда увидела фотографию, поняла, отчего он улыбался", – добавляет девушка. Она послала фотографию своим родственникам в Бразилии. "Моя мама посчитала это очень забавным. Ей приятно, что я встретилась с принцем Уильямом, хотя он и вел себя немного шаловливо", – рассказывает Ана. В тот же вечер Уильям познакомился в клубе с 19-летней Лизой Агар. Он пригласил ее к себе в казарму. Там они с друзьями продолжили веселиться. В 4 утра Уильям сказал, что им пора спать, и девушка отправилась домой.