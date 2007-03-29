Клип группы «Ляпис Трубецкой» победил на фестивале «Мультиматограф»

Новый видеоклип группы "Ляпис Трубецкой", который еще не появлялся на телеэкранах, победил в главной номинации международного фестиваля "Мультиматограф". Премию конкурса получила песня "Капитал", которая также дала имя и новому альбому "Ляписов". Стоит отметить, что релиз нового диска белорусской группы состоится через несколько недель. Фестиваль "Мультиматограф" проводится ежегодно. Он посвящен компьютерной анимации и видеоарту. На проходившем мероприятии от творческого объединения "Дети Солнца", которое и создало клип для группы "Ляпис Трубецкой", были представлены две работы - клип "Капитал" группы "Ляпис Трубецкой" (режиссер - Алексей Терехов) и клип "Динозавр" проекта "Саша и Сирожа" (режиссер - Матвей Сабуров). Несмотря на то, что на "Мультиматографе" существует специальная номинация "Видеоклип", оргкомитет принял решение, что обе работы "Детей Солнца" должны быть представлены в категории "Видеоарт". По словам членов жюри, в которое вошли Андрей Бахурин (известный флэш-аниматор из Санкт-Петербурга), Иван Дембицкий (ведущий флэш-программист студии Артемия Лебедева), Екатерина Борисова (литературный редактор журнала FUZZ и другие, "Видеоарт" стал единственной номинацией, в которой относительно побудителей у них не возникло споров. Решение присудить "Капиталу" первое место было принято единогласно сразу же после просмотра ролика. Интересен также тот факт, что за 10 дней, прошедших с момента интернет-премьеры клипа "Капитал" на vision.rambler.ru, ролик был просмотрен более 55 тыс. раз. Среди комментариев от посетителей есть и такие: "великолепно", "гениально", "жжот" и "отвал башки".