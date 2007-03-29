Слишком юна, чтобы быть моделью?

Возрастная планка моделей снизилась донельзя: на обложке последнего номера австралийского Vogue появилась 15-летняя модель Katie Braatvedt. Katie – первая новозеландская модель, появившаяся на обложке Vogue за последние 10 лет. Согласно The Sunday Telegraph, этот прецедент вызвал волну недовольства среди общественности, представители которой сочли образ Braatvedt излишне вызывающим для 15-летней девушки. Редактор автралийского Vogue Kristie Clements выступила в защиту редакционного решения, заявив, что редакция Vogue внимательно рассмотрела вопрос о возрасте модели, прежде чем выбрать ее для обложки. «Это не сексуальный или декадентский образ. Это непредсказуемый, романтический портрет юности», заявила она. Не стоит забывать и о том, что множество других моделей – в том числе и Кейт Мосс – начали карьеру едва ли не в таком же юном возрасте.