Вдова Айзеншписа официально объявила о своих правах на Билана

Сегодня в помещении РИА «Новости» прошла долгожданная пресс-конференция с участием вдовы продюсера Юрия Айзеншписа Елены Ковригиной и ее адвоката. Тема все та же: спор о принадлежности прав на популярного певца Диму Билана. «Вначале я хочу подчеркнуть, что я не вдова Айзеншписа, - первой взяла слово г-жа Ковригина. – Потому что я не была его женой, я жила с ним в гражданском браке… В прессе давно муссируется тема, будто вдова Айзеншписа пытается обобрать и всячески поработить несчастного начинающего певца Диму Билана. Хочу напомнить, что Виктор Николаевич Белан появился на российской сцене под псевдонимом Дима Билан как подопечный Юрия Айзеншписа в продюсерском центре Star Production, совладельцем которого я являюсь. А мой четырнадцатилетний сын Михаил Юрьевич Айзеншпис, сын того самого продюсера, является единственным прямым наследником Юрия Шмильевича. Поскольку Миша еще несовершеннолетний, я являюсь его законным опекуном. По контрактам Дима Билан и его творчество первых двух альбомов при отсутствии завещания по закону переходит к прямым наследникам умершего. То есть к моему сыну Мише. А то, чем сейчас занимается сторона, оспаривающая права на Билана, рассчитано в первую очередь на эмоции аудитории. Это подмена понятий юридически оформленных отношений. По закону если у тебя есть контракт с продюсерской компанией – работай с ней, независимо от того, кто стоит у ее руля. Не хочешь с ней работать – приходи, будем вместе рассматривать наш контракт с учетом того, сколько компания вложила в твою раскрутку и какую получила выгоду. Это бизнес, друзья. Бизнес, и ничего более! Если бы мы договорились и ударили по рукам – работай дальше с кем хочешь! Единственное, чего никто не имеет права, это просто сказать «я не хочу с вами работать», повернуться и уйти. Потому что это не по закону. Можно же все решить по-человечески, как любит говорить сам Дима Билан в своих интервью. Я призывала к этому Диму, но он просто перестал брать трубку. Были запланированы его концерты, но я не могла его найти. Дима же все эти дни занимался организацией своего светлого будущего с новыми покровителями. Когда я попросила ребят из офиса найти его любыми путями, им все-таки удалось привезти его ко мне на разговор. На мой вопрос, будет ли он продолжать работать с компанией Star Pro, он ответил: «У них миллионы. А вы что можете?» Я эти его слова всю жизнь помнить буду! И то, что Дима не отработал концерты, о которых договаривался еще Юрий Шмильевич, я по-человечески никак понять не могу. Выражаясь языком начала 90-х, Дима просто кинул нашу команду, а его новые покровители настолько хорошо решили прибрать артиста к себе, что отодвинули его законного наследника, делая вид, что о законах ничего не знали. Обещанной той стороной компенсации мы с Мишей так и не получили, а переговорный процесс сошел на нет. Все это очень похоже на незаконный отъем бизнеса. Те господа решили просто так взять раскрученного не ими артиста и начать стричь с него купоны. А Дима, клявшийся во всех интервью, что не оставит в трудную минуту сына Юрия Шмильевича, после победы на RMA пришел к нам домой с баночкой колы и пакетиком чипсов. Это была последняя встреча моего сына с воспитанником его отца, больше на контакт с нами он ни разу не выходил. После смерти Юрия Шмильевича нам многие сильно помогли. Владимир Матецкий, ребята из группы «Динамит» и даже Игорь Крутой, несмотря на то, что в последнее время у него с Айзеншписом были не очень хорошие отношения. Но ни от Димы, ни от его нынешних покровителей нам никакой помощи предложено не было. Зато эти люди унаследовали самый удачный проект Юрия Шмильевича. Если их послушать, получается, что у Билана перед Айзеншписом вообще никаких юридических обязательств не было, а те несколько миллионов долларов Юрий Шмильевич вложил в Диму просто так, из-за любви к нему. Интересно, кто верит в эти сказки? Еще раз напомню: Билан – не просто поющий человек. Это у костра в лесу можно петь просто так. А Дима – профессионал, причем хороший, он работает в системе шоу-бизнеса, где действуют такие же законы, как и везде… Ни я, ни мой сын, не собираемся заниматься шоу-бизнесом. Поэтому мы приняли решение все права на Stars Production передать продюсерской компании «Союз-концерт». «Контрактов, подписанных Юрием Шмильевичем и Димой Биланом, оказалось целых двадцать два! – вступил в беседу адвокат Елены Ковригиной Павел Астахов. – Мы дали в течение полугода Диме Билану определиться, с кем же он будет продолжать работать. От его новых покровителей на переговоры приходил человек, который принес доверенность от Виктора Батурина, Яны Рудковской и самого Димы Билана. Обсуждалась сумма $2 000 000. Но до оформления документов мы так и не дошли. Тогда мы пошли законным путем. А законы в нашей стране говорят: «Авторское право наследуется, а также передается по договору». И весь этот год мы занимались оформлением наследства. Более того, сам Виктор Николаевич Белан признает, что его псевдоним придуман Юрием Айзеншписом, ему на него принадлежат исключительные права, которые по закону передаются по наследству. Под этим лично подписался Дима Билан. Его подписи имеются на каждой странице контрактов! Включая пункт, по которому в случае прекращения договора с Айзеншписом по независящим от сторон причинам Дима Билан в течение десяти лет не имеет права ни пользоваться своим сценическим именем, ни исполнять произведения, созданные Айзеншписом. У нас оформлены документы о переходе по наследству всех прав на проект Дима Билан к сыну Юрия Шмильевича Михаилу, который в свою очередь передал их продюсерскому центру «Союз-концерт». И сегодня именно «Союз-концерт» является законным обладателем исключительных прав на произведения, сценический имидж и псевдоним».