Киркоров: я надеюсь докричаться до Александра Григорьевича Лукашенко

Филипп Киркоров, курирующий Дмитрия Колдуна, заявил, что "в Беларуси никому нет дела до того, чтобы Беларусь была достойна представлена на "Евровидении". Исключение, по словам певца, представляют лишь Александр Тиханович и Олег Пролесковский. "Белтелерадиокомпания в сфере своих возможностей также сделала максимум", - добавил Филипп Киркоров. "Я уже обращался через газету и к президенту страны, и к структурам министерства культуры, министерства экономики. Но все мои призывы, наверное, все-таки до Александра Григорьевича Лукашенко не дошли", - сообщил российский певец во время прямой линии, организованной "Комсомольской правдой в Белоруссии". Филипп Киркоров вновь напомнил, что продолжает вкладывать в Дмитрия Колдуна собственные деньги (по словами певца – около 500 тыс. евро), так как верит в успех белорусского исполнителя на "Евровидении". "Долг платежом красен. Отступать уже некуда. Позади Беларусь. Я надеюсь достучаться, докричаться до Александра Григорьевича Лукашенко и как к последней инстанции взываю о том, что нам нужна помощь, мы на нее очень рассчитываем", - добавил Киркоров. В то же время, по словам певца, большей награды для себя, чем успех Беларуси на "Евровидении", он не видит. "Уже видны первые успехи. По предварительным результатам, Дима находится в тройке фаворитов "Евровидения", - отметил певец и композитор. "Был бы у меня депутатский статус, наверное, я бы смог решить эту проблему. Это ведь не мои личные проблемы, а государственные", - резюмировал Филипп Киркоров.