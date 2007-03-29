Поцелуй Анистон и Кокс разочаровал поклонников

Лесбийский поцелуй Дженнифер Анистон и Кортни Кокс вызвал глубокое разочарование зрителей. Актрисы лишь чуть-чуть соприкоснулись губами в последней серии фильма "Грязь", повествующем о мрачных отношениях между индустрией развлечений и таблоидами, редактора одного из которых играет 42-летняя Кокс. Это был двухсекундный и абсолютно не страстный поцелуй без участия языка. В этом эпизоде зрители даже с натягом не смогли разглядеть провокационной лесбийской любви, как обещали продюсеры сериала, отмечает TMZ.com. Фильм "Грязь" шел на канале FX Networks. Майкл Осиелло из TVGuide.com рассказал, что героиня, которую исполнила Анистон, – лесбиянка. Так что бывшие коллеги по сериалу "Друзья" снова встретились на экране, правда, их отношения на этот раз вышли за пределы дружеских. 37-летняя Анистон сыграла Тину Харрод, редактора журнала, конкурентку безжалостной королевы таблоидов Люси Спиллер, роль которой исполняет Кокс. Эпизод, который был показан в эфире 27 марта, стал первой совместной работой бывших "Друзей" с тех пор, как популярный ситком закончился в 2004 году.