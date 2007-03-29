Ферджи отпраздновала свой день рождения

Во вторник гламурной певице исполнилось 32 года. Празднество проходило в Лондоне в ночном клубе Paper. На день рождения Ферджи (Fergie) было приглашено немало гостей, среди которых были особенно близкие для певицы люди – Сиенна Миллер (Sienna Miller), Шон Дидди Комбс (Sean Diddy Combs) и бойфренд именинницы, Джош Духамэль (Josh Duhamel). Веселье продолжалось всю ночь. Организаторы этого мероприятия отметили тот факт, что давненько не проводилось таких шумных и веселых вечеринок, какая случилась по случаю празднования дня рождения Ферджи.