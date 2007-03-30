Мужчина на каблуках: шок или новый тренд?

Неизвестно, что более верно – то, что женственных мужчин становится все больше, или что дизайнеры просто хотят, чтобы так было. Однако тенденция производить "женские" предметы одежды и косметику для сильного пола, похоже, все больше набирает обороты. Теперь мужчинам предлагается, вероятно, дополнение к леггинсам – туфли на каблуках. {1-}Наверное, после прочтения этой новости у некоторых мужчин несказанно поднимется настроение. Еще бы, приходит конец вселенской несправедливости - теперь легко и быстро подкорректировать свой рост смогут не только представительницы прекрасного пола! Парни от 170 и ниже смогут свободно встречаться с девушками от 180 и выше. А для чего еще могут быть предназначены мужские туфли на каблуках? Этой новинкой сильную половину человечества радует дизайнер Марджан Педжоски (Marjan Pejoski), создатель эксцентричного платья-лебедя, в котором появилась когда-то на церемонии вручения премии "Оскар" исландская певица Бьйорк. Туфли, которые он создал, получили в народе название meels. Являются ли туфли на каблуках удачной альтернативой кроссовкам и ботинкам? Мы бы ответили, что вряд ли. Если на внешний вид они достаточно симпатичны и мало чем отличаются от женских (разве что размером), то мы сомневаемся, настолько ли они удобны, чтобы мужчина смог уверенно дефилировать в такой обувке. А если быть откровенными, еще один шаг в сторону превращения мужчины в куклу Барби не может не пугать. «Что ж, остается надеяться, что новые туфли станут лишь частью fashion-искусства, а не гардероба сильной половины человечества.