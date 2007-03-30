Плагиат на «Евровидении» - начало скандала

Шведская поп-звезда Элин Магнуссон (Pandora) обвинила в плагиате британскую группу Scooch, которая будет представлять Великобританию на конкурсе "Евровидение-2007" с песней "Размахивая флагом" (Flying the Flag), сообщает ИТАР-ТАСС. По утверждению Магнуссон, англичане украли припев из ее песни "Без сожалений" (No Regrets), с которой она выступала еще в 1999 году. Певица обратилась в Союз музыкантов Швеции на предмет возможной дисквалификации британского номера, а также исключения его из конкурсной программы. "Она связалась со мной, поскольку сочла это нарушением ее авторских прав, - сказал советник Союза по юридическим вопросам Пэр Херри. - Прослушав обе песни, я согласился, что припевы практически одинаковы". Хотя специалист и не верит в то, что "Размахивая флагом" снимут с конкурса, он все же связался с руководством Европейского телевещательного союза (ЕТС), чтобы выразить недоумение по поводу этой композиции. "Я написал в ЕТС письмо с официальной жалобой, и теперь там должны решить, какие действия предпринять, - добавил юрист. - Вряд ли они дисквалифицируют песню из опасений, что против них может быть подан судебный иск на крупную сумму". Однако сама Pandora надеется, что группа Scooch не будет допущена к выступлению на международном конкурсе, который пройдет в столице Финляндии в мае. "Она связалась со своим продюсером, который, в свою очередь, свяжется с продюсером британского номера. Тогда и посмотрим, что из этого получится", - заключил Херри.