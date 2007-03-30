Пэрис Хилтон лишилась девственности в 15 лет

Наследница отельной империи Пэрис Хилтон потеряла девственность в возрасте 15 лет с братом актрисы Тори Спеллинг Рэнди. Сын известного американского телепродюсера сам поведал эту трогательную историю в эфире нового реалити-шоу Sons of Hollywood, в котором также участвует сын рок-звезды Рода Стюарта Шон. На шоу Рэнди рассказывал о своей красивой жизни в Лос-Анджелесе, сообщает Ask Men. Вспоминая прошлое, 28-летний Спеллинг сообщил: "Мы встречались где-то два месяца. Однажды мы отправились в отель Palm Springs. Мы зарегистрировались под вымышленными именами, потому что бабушка Пэрис постоянно за ней следила. Ей было 15, а мне - 17". Впрочем, эта самая бабушка и постучалась в дверь номера, где парочка занималась сексом. "И что вы думаете. Я слышу стук в дверь, оборачиваюсь и вижу бабушку. Затем выглядываю в окно, а там Пэрис, уже одетая и с сумкой в руках, удирает прочь", - добавил Рэнди. Он также рассказал, что они с Хилтон до сих пор остаются друзьями, заявив, что она якобы с гордостью говорила о своем первой сексуальном опыте в Лос-Анджелесе. Рэнди отметил: "Она как-то подошла ко мне, и было похоже, что она хочет поговорить со мной. Вроде: "Рэнди лишил меня девственности, надо бы с ним поздороваться". Отметим, отец Рэнди, легендарный американский продюсер Аарон Спеллинг, скончался в 2006 году в возрасте 83 лет от инфаркта. Спеллинг считается одним из продюсеров, сформировавших идею американского "прайм-тайм". В числе его работ такие сериалы, как "Беверли Хиллс 90210", "Династия", "Ангелы Чарли", "Старски и Хатч". Сестра Рэнди Тори недавно родила сына, которого назвали Лайам.