Юдашкина обвиняют в краже

Соседи модельера Валентина Юдашкина написали заявление в милицию, в котором обвинили его в хищении двух мусорных бачков В последний раз хозяева баков любовались новенькими контейнерами 5 февраля. В тот день заказанный модельером мусоровоз умчал их в неизвестном направлении. Конфликт между соседями по Москворецкому поселку возник из-за территории, которую Валентин арендовал вдобавок к своему участку. Огородив забором свои владения, он прихватил и участок дороги. По ней к дому № 1, в котором проживают три семьи, подъезжали мусоровоз и машина ассенизаторов. Контейнеры для отходов пришлось перенести. Оттуда их и «похитила» мусоросборочная машина. На месте накопителей появились старые ржавые ящики, пишет газета «Твой день». Владельца бункеров Александра Епифанцева такой поворот событий расстроил. Совсем недавно он выложил за обновку 32 тысячи рублей. Возмущенный хозяин от имени всех жильцов дома написал заявление в милицию с требованием наказать виновного и возместить ущерб. – Мы хотим, чтобы Юдашкин решал вопрос по-соседски, а не противопоставлял свой авторитет пенсионерам и детям, – говорит Александр Епифанцев. – Раньше на этом участке можно было гулять. Сейчас мы лишены такой возможности. Осенью 2006 года кутюрье арендовал участок у Звенигородского лесхоза сроком на 49 лет. Согласно Лесному кодексу, арендатор может огородить участок легкой оградой и обеспечить доступ туда всем желающим. На деле же территория ограждена почти трехметровым забором, на двери которого есть звонок, а внутри охранная будка. Как-то ассенизаторская машина попыталась проехать к дому № 1 по прежней дороге, но охрана не пропустила ее внутрь. – Эта дорога не была предназначена для общего пользования, по ней возили бревна, когда вырубали лес, – говорит сотрудник УВД Одинцовского района Василий Васильев. – А с мусорными баками история такая: машина не сваливает отходы в кузов, а забирает их вместе с контейнерами, на их месте оставляя пустые. В следующий приезд она привезет их обратно. В ответ на обвинения в хищении Валентин Юдашкин подал на жителей дома № 1 в суд за оскорбление чести и достоинства.