Майкл Джексон заболел гриппом

Майкл Джексон оправляется от гриппа, которым он заболел после путешествия по Европе. Об этом сообщили пресс-секретарь певца. Она подчеркнула, что певец не был госпитализирован, опровергнув тем самым сообщения, появившееся ранее в прессе. "Он был немного нездоров, когда вернулся из Европы. Скорее всего, он подцепил сильную простуду или грипп, однако госпитализирован он не был", - заявила пресс-секретарь. По ее словам, сейчас Джексон чувствует себя хорошо. Ранее один из колумнистов FoxNews.com сообщил, что певец был госпитализирован с воспалением легких.