Индийские модели против анорексии

Индийские модели, отказавшись от присущего миру западной моды образа крайней худобы, щегольнули на главном фешн-событии страны соблазнительно округлыми формами. Несмотря на глубокую пропасть между доходами индийских моделей и их западными коллегами, это не мешает первым завоевывать лучшие мировые подиумы. Индия вслед за Мадридом запретила появляться на подиуме моделям, весящим ниже нормы, мотивируя свое решение тем, что люди ходят видеть здоровых и красивых людей, а не будущих жертв голодной смерти. Испания ввела соответствующий запрет в прошлом году. Этот запрет вынудил организаторов India's Lakme Fashion Week в Бомбее отправить домой слишком худых моделей. "Мы не хотим пропагандировать неверные образы и продвигать нездоровый стиль жизни", - говорит один из консультантов показа Рави Кришнан. В ходе пятидневного показа юбки подчеркивали соблазнительные бедра, а чувственные топы не скрывали округлые линии груди. Организаторы показа утверждают, что они проверили всех моделей на наличие у них расстройств пищеварения, вроде анорексии (потери аппетита) или булимии (повышенного чувства голода). Предписания, как должны выглядеть модели, касаются представителей обоих полов. "Мои модели здоровы и прекрасны, и они могут очень хорошо расставить все акценты на моих произведениях", - говорит Абишек Датта, представивший в среду свою осенне-зимнюю коллекцию. С 1994 года, когда индийские модели Сушмита Сен и Аишварья Рай завоевали соответственно титулы Мисс Вселенная и Мисс Мира, стать моделью стало мечтой миллионов индийских девчонок. Индийские эксперты в области здоровья говорят, что многие молодые жительницы больших и маленьких городов Индии пострадали от болезней костей, их пористости или потери аппетита по причине строгих диет. Нервно-психическая анорексия - расстройство пищеварения, выраженное в потере аппетита. Страдающие анорексией, боясь располнеть, иногда вовсе перестают есть. Этот психический недуг имеет самый большой процент фатальных исходов, наблюдающийся у 13-18 процентов страдающих им. Чаще всего болеющие анорексией умирают от сопутствующих ей сердечных заболеваний или кончают жизнь самоубийством. "Мы все следуем правилам здорового питания, хотя, возможно, наш рацион и отличается от обычного", - говорит модель Пунэм Нат. Индустрия моды не признает порою очень жесткие обвинения в том, что ее идеализированные версии женственности приводят женщин к расстройствам питания. По данным ООН, в Индии проживает 57 миллионов детей из 146 миллионов по всему миру, страдающих недоеданием. Но, в то же время, растущий средний класс страны столкнулся с типично западными проблемами, связанными с питанием - от излишнего веса до анорексии.