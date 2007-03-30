Пэрис Хилтон может сесть в тюрьму

Скандально известная наследница гостиничной империи, обладательница мерзкого характера, красивых ног и возмутительница спокойствия Пэрис Хилтон на этот раз вполне серьезно может оказаться за решеткой Полиция Лос-Анджелеса задержала мисс Хилтон за вождение в отсутствие водительской лицензии некоторое время назад. Представители правоохранительных органов в тот вечер удивились дважды. Во-первых, что в машине, которая вызвала подозрение полицейских, за что и была остановлена, находится известная голливудская дива, и, во-вторых, когда выяснилось, что ее водительские права просрочены более чем тридцать дней. Представители городского прокурора Лос-Анджелеса сообщили в минувший четверг, что намерены добиваться максимального наказания для Хилтон, они настаивают, что "наследная принцесса" была полностью в курсе происходящего и сознательно неоднократно садилась за руль в отсутствие лицензии на вождение автомобиля. "Мы уверены, что у нас есть достаточно доказательств того, что мисс Хилтон знала о приостановке действия своих прав и попытаемся доказать это в суде", - сказал чиновник офиса прокурора Города Ангелов Ник Веласкес.