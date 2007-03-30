Холли Берри пыталась покончить с собой

38-летняя актриса Холли Берри была в отчаянии, когда в 1996 году распался ее брак с бейсболистом Дэвидом Джастисом, и пыталась свести счеты с жизнью, отравившись угарным газом. В интервью журналу Parade звезда рассказала: "Я сидела в машине, зная, что газ идет. Потом я представила, как меня обнаружит мать. Она стольким пожертвовала ради своих детей, что покончить с собой было бы невероятно эгоистично с моей стороны". "Самооценка у меня была ниже некуда. Мне пришлось перенастроиться, чтобы увидеть в себе хорошее. Если кто-то меня не любит, это не значит, что меня никто не любит. Я обещала себе никогда не вести себя трусливо", – добавила актриса. После этого инцидента Холли прошла курс лечения, а в 2001 году она вышла замуж за музыканта Эрика Беннета. Правда, в 2005 году супруги развелись.