«Звездные войны» празднуют 30 -летие

Американская Киноакадемия отметит 30-летие выхода на экран первой серии классической трилогии "Звездные войны" на специальной церемонии, которая состоится в комплексе Samuel Goldwyn Theater 23 апреля 2007 года. Как сообщается в официальном пресс-релизе, после демонстрации "Новой надежды" состоится пресс-конференция, во время которой на вопросы зрителей ответят создатели знаменитого фильма - режиссер Джордж Лукас, продюсер Гари Курц, создатели спецэффектов Джон Дикстра, Ричард Эдлунд и другие. Напомним, что ранее почтовая служба США также присоединилась к чествованию юбиляров. В рамках масштабной акции, проводимой совместно с компанией Lucasfilm Ltd. в более чем 200 городах США были установлены ящики для приема корреспонденции в виде знаменитого дроида R2D2. Фильм "Звездные войны. Новая надежда", вышедший весной 1977 года, при стоимости производства 11 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 770 миллионов, став, таким образом, одним из самых успешных коммерческих проектов в истории кинематографа.