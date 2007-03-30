У «Прекрасной няни» не будет ребенка (Шокирующие подробности)

У знаменитой "прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк не будет детей. По крайней мере, в ближайшее время ожидать пополнения точно не стоит. Об этом заявил возлюбленный актрисы Сергей Жигунов. Слухи о беременности Анастасии появились еще несколько месяцев назад. А после того, как Заворотнюк отказалась от роли в новом фильме о приключениях мушкетеров, сплетники только укрепились в своих подозрениях. "Это полный абсурд, - говорит Сергей Жигунов. - Насте действительно предлагали роль дочери д’Артаньяна, и она действительно отказалась сниматься. Но совсем не по этой причине". "Начнем с того, что официального ответа о своем согласии режиссеру Анастасия не давала. Когда мы взвесили все "за" и "против", то дали официальный отказ", - объяснил Сергей. Напомним, он выполняет еще и роль продюсера Анастасии. "Настя не беременна! - уверяет Жигунов. - Многие, кто собирается работать с Заворотнюк, испугались, что теперь сотрудничество не состоится, звонят нам. Настя продолжает работать. Сейчас ведутся переговоры о ее участии в трех картинах и новых телевизионных проектах". Что же касается личных отношений Заворотнюк и Жигунова, то здесь пока все по-прежнему. Сейчас Сергей пытается получить выписку о решении суда, пишет "Комсомольская правда". Напомним, недавно его официально развели с супругой Верой Новиковой. "Могу только сказать, что у нас с Настей все хорошо", - говорит Жигунов.