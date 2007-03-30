Стоцкая выбрала платье к свадьбе

Анастасия Стоцкая на съемках шоу "Цирк со звездами" выбрала себе свадебное платье. Костюмеры шоу придумали наряд специально для одного из номеров певицы, но Настя захотела надеть оригинальный костюм и на собственную свадьбу. Придумывая наряд для Стоцкой, костюмеры в первую очередь думали о том, как подчеркнуть красоту ее ног. Поэтому передняя часть платья очень короткая, открытая. А сзади складки спускаются пышным шлейфом. Юбка сделана из пышной, воздушной тогда, тогда как верхняя часть наряда выполнена в виде корсета из блестящей атласной ткани. Цвет свадебного платья классический, белый. Анастасии так понравилось это платье, что она захотела быть в нем и на собственной свадьбе, о которой она давно мечтает, пишет журнал "МК-атмосфера". "7 дней". Но белоснежный наряд Стоцкая себе забрать пока не может. Платье будет храниться в цирковой костюмерной как минимум до середины мая. Так что всем друзьям Насти придется подождать ее свадьбы как минимум до этого срока. Если конечно, девушка не передумает и действительно решит пойти под венец.