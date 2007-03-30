Охранник Бритни Спирс чуть не убил папарацци (ФОТО)

Один из членов службы охраны Бритни Спирс, переодетый полицейский на пенсии, чуть не убил папарацци, который пытался сфотографировать певицу, пишет «ТД». Инцидент произошел недалеко от церкви. Охранник угрожал ему пистолетом, надел на него наручники и обвинил неудачливого фотографа в сопротивлении при аресте. Сотрудники службы безопасности церкви полностью оправдывают действия охранника. «Это церковь, а не концерт», - заявил один из них. По-видимому, бесконечные скандалы вынудили Бритни особенно тщательно оберегать свою частную жизнь.