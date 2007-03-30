Официальное открытие PRADA SPACE в Киеве (ФОТО)

Произведения более 90 всемирно признанных домов моды гармонично располагаются в пространстве САНАХАНТ (Киев). Dolce&Gabbana, Christian Dior и Versace представлены в специальных корнерах, спроектированных дизайнерами этих знаменитых домов. PRADA SPACE – уникальный проект. Это абсолютно новый подход к оформлению пространства, предназначенного для представления произведений модного Дома. А иначе и быть не может, если дело касается PRADA. Прада столь же известна своей изумительной архитектурой, сколь и своими моделями. Сама сущность экстраординарной PRADA требует постоянных изменений. В отличие от многих других домов, предпочитающих соблюдать единую архитектурную стилистику, Миуччия Прада приглашает для создания проектов разных дизайнеров, но непременно самобытных, тонко чувствующих основной концепт прогрессивной и смелой марки. Для создания дизайна PRADA SPACE в САНАХАНТ был приглашен известный итальянский архитектор Моранди, представляющий знаменитую студию BACIOCCHI. Благодаря творческому сотрудничеству на 120 кв. м создан неповторимый мир под названием PRADA SPACE, пронизанный особой аурой, располагающей к идеальному восприятию интеллектуального послания художника. Прозрачные витрины у входа в PRADA SPACE - иллюзия зазеркалья. На фоне розовых стен расположены бронзированные зеркальные презентационные дисплеи для обуви и аксессуаров и такие же дисплеи отражают модели, представленные на утонченных карелах из полированной стали. Мягкое освещение создает фантастические летящие блики на дугообразных дисплеях и презентационных столиках из темно-коричневого голографического пластика, расположенных в центре. Элегантные ковры из меха пони цвета шоколада, коричневый кожаный диван и пуфы гармонично вписываются в пространство, придавая уют этому необыкновенному месту. Каждый, кто побывал в одном из магазинов PRADA, начинает по-новому воспринимать ее модели, приближаясь к разгадке тайны этой неповторимой марки и постигая особое чувство красоты PRADA – преходящей, мимолетной и оттого еще более ценной. PRADA SPAСE – бесценный подарок поклонникам уникальной философии PRADA.