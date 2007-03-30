ШОК! Жасмин морила себя голодам

Певица Жасмин старается всегда поддерживать себя в хорошей форме. По словам самой певицы, ей временами приходилось очень жестко ограничивать себя в еде ради желаемого результата. Впрочем, сейчас опасные эксперименты уже в прошлом. "Признаюсь, что в моей жизни были периоды, когда я сидела на жесткой диете. А бывало, позволяла себе практически все. Но сейчас я определилась – главное, слышать свой организм и в зависимости от его потребностей менять рацион. Не стоит питаться по принципу: первое, второе и компот. Возможно, в этот день вам вообще ничего есть не надо". А еще у Жасмин есть ее личный секрет – геркулесовая каша "Красота Клеопатры", пишет "МК-Воскресенье". В этой каше содержится масса микроэлементов, которые помогут поддерживать в тонусе кожу, волосы и ногти. Для приготовления этой каши нужны овсяные хлопья, вода, мед киви или яблоки, сахар в блюдо добавлять нельзя. Кроме того, певица устраивает себе разгрузочные дни. "В течение дня выпиваете литр кефира и съедаете полкило огурцов. Вот и все", - делится Жасмин. Занятия спортом тоже помогают певице оставаться в форме. "Я получаю от спорта большое удовольствие, - признается артистка. – Плавание, аквааэробика, стэп-аэробика… Занимаюсь часто со своим балетом. Кроме того, у меня сын любит футбол, теннис. А недавно еще и в брейк-данс подался. Так что я обучаю чему-то его, а он – меня Еще я бегаю на беговой дорожке или в парке, выполняю упражнения с небольшими грузиками – чтобы немного подкачать руки". Есть у Жасмин еще один маленький секрет: для обретения тонкой талии она крутит обруч. Причем певица советует крутить одновременно три обруча, и тогда мужчины точно оценят результат.